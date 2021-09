«Rendere la vita di comunità permessa a chi è vaccinato per proteggere gli altri. Nessuno ha la libertà di infettare gli altri. Bisogna rendere con un Green Pass esteso la vita di comunità permessa a chi è vaccinato e quindi se si vuole andare a scuola, all’università, negli uffici, sui mezzi pubblici, aerei e treni, nei negozi, in palestra in teatro» bisogna a averlo. Lo ha detto a Sky TG24 il virologo Sergio Abrignani membro del Cts, ospite di ‘Buongiorno’.