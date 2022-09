Quali cibi aiutano il cuore? Leonardo Calò: «Dalla pasta a pomodori e curcuma, ecco l'alimentazione amica»

Ci sono alimenti che, se scelti con cura e cucinati nella maniera giusta, sono i veri farmaci del futuro, soprattutto per il cuore. Lo assicura il professor Leonardo Calò, Direttore Uoc di Cardiologia del Policlinico Casilino e presidente, insieme al prof. Fiorenzo Gaita dell’Università degli Studi di Torino, della nona edizione di PLACE, il congresso che riunirà a Roma i più importanti nomi della cardiologia internazionale.

"L'alimentazione amica del cuore vuole pasta, peperoncino, cioccolato fondente e caffè – spiega il prof. Calò - ma non solo: spezie, capperi, pomodori, cannella, curcuma e zenzero hanno effetti antiossidanti molto importanti. No, dunque, alla demonizzazione del caffè (fino a tre al giorno) e della cioccolata (anche 30/40 grammi al giorno purché fondente all’80/85%), che hanno ottimi effetti ossidanti sull’apparato cardiovascolare. Si riconfermano “super-food” anche pane e pasta, preferibilmente integrali, di farro e di orzo, mentre hanno un effetto potentissimo sulla longevità l’uso di spezie e aromi come origano, capperi, cipolla rossa, pepe, curry, zenzero, basilico, prezzemolo. Inoltre, anche cibi e bevande “rosse” sono amici del cuore".