Covid: Iss, 31,3 tasso occupazione intensive di non vaccinati, 0,8 quelli con booster

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100 mila per i non vaccinati, circa trentanove volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster che registrano un tasso di 0,8 ogni 100 mila. Il tasso di ospedalizzazione standardizzato è di 248,5 ricoveri per 100.000 abitanti per i non vaccinati contro 20,8 ricoveri per 100.000 dei vaccinati con dose booster (circa 12 volte più alto) mentre il tasso di mortalità è di 52,9 decessi per 100.000 nei non vaccinati over 12 contro un tasso di 1,6 per i vaccinati con booster, circa 33 volte più alto. Sono alcuni dei del Rapporto esteso dell'Istituto superiore di sanità ( Iss) pubblicato oggi 22 gennaio 2022