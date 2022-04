Costa: «Mascherine al chiuso ancora per un mese e in alcune situazioni»

«È un segno tangibile di una fase nuova, e quindi di un ritorno alla normalità rappresentata dal fatto che dal primo maggio il Green Pass non sarà più richiesto: questo dobbiamo sottolinearlo perché credo che sia un passaggio fondamentale. Per quanto riguarda la mascherina c’è, ovviamente, una riflessione in corso, entro questa settimana verrà fatta una sintesi, e si ragiona sull’ipotesi di mantenere ancora l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine al chiuso in alcune situazioni, in alcune circostanze: pensiamo ai trasporti pubblici, ai cinema, ai teatri». Lo ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «Penso che sia giunto il momento - ha proseguito - anche di dare fiducia agli italiani, quindi passare, sostanzialmente, ad una raccomandazione dell’utilizzo della mascherina, fatti salvi alcuni casi specifici dove forse è opportuno prolungare ancora l’obbligo, magari per un mese, per creare finalmente le condizioni di arrivare ad un’estate senza restrizioni».

Una curiosità, durante il collegamento alle spalle di Costa la riproduzione artistica della foto del presidente Sergio Mattarella. E' intitolata «Icon President» ed è l'opera creata dalla graphic designer Margherita Fruscoloni Morello: una rappresentazione pop sulla scia di prestigiose realizzazioni nella Storia dell’Arte contemporanea. L’ispirazione nasce da un messaggio di speranza: quello consegnato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella ai bambini e alla comunità di Vo’ Euganeo il 14 settembre 2020 in occasione della sua visita per la riapertura delle scuole nel Paese simbolo della lotta al Covid-19.

Si tratta di un ritratto artistico industriale realizzato dalla società di comunicazione strategica The Skill mediante tecnologia digitale su pannello butterfly in sole venti copie e firmate dall’artista. Una delle venti copie è stata donata al Presidente della Repubblica. Sia l'opera Icon President che le cartoline 'Grazie Presidente' sono state inviate in omaggio a protagonisti delle istituzioni, a manager, imprenditori e professionisti di rilievo