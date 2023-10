Taxi a Roma, Gualtieri: «Di fronte a picco di turisti la città soffre»

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato la vicenda taxi nella capitale a margine delle celebrazioni per l’evento dei venti anni di Sky: “Complessivamente – da quello che ci risulta – gli utenti della Ryder sono riusciti a muoversi con i taxi nonostante i numeri impressionanti. I trasporti hanno funzionato”. Ma poi ha aggiunto che: “Tutte le volte che c’è un picco di turisti la città soffre un numero insufficiente di licenze”. Sul provvedimento del governo Gualtieri è critico: “Adesso ci troviamo di fronte a una situazione normativa che nella sostanza non è cambiata. Ci accingiamo a fare il percorso ordinario di aumento delle licenze. Venerdì ho convocato il primo tavolo per partire”. (LaPresse)