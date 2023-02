Roma, a stazione Tiburtina c'è la mostra "The World of Banksy"

L'iconica Street Art di Banksy raggiunge anche Roma, con la sua mostra nella Stazione Tiburtina "The World of Banksy". Oltre 100 opere, murales irriverenti e graffiti accusatori, con un linguaggio ormai unico e iconico, quello di Banksy, fatto di scimmie, topi, poliziotti. La critica alla società dei nostri giorni è presente nella stragrande maggioranza delle sue opere, in maniera più o meno velata.

Approfondisce i temi del capitalismo, della guerra, del controllo sociale e della libertà, tutti concetti inseriti in una cornice di paradosso generale, che non permette all'individuo di esprimersi. Al racconto espositivo tradizionale si affianca anche una sezione virtuale, i-Banksy Per la prima volta le opere d'arte più iconiche del misterioso street artist diventano animate grazie a brevi video che narrano la storia e la critica sociale che si celano dietro ai murales.

Music: "Dreams" by Bensound Photo: Matteo Glendening

