Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo: una donna muore sul colpo

Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale sono intevenute per un incidente con esito mortale avvenuto in via Cristoforo Colombo , altezza Canale della Lingua, intorno alle 10.00. A perdere la vita una donna di 82 anni che, alla guida di una Chevrolet Aveo, si è scontrata con una Hyundai Tucson con alla guida un uomo del di 59 anni. I rilievi sono tuttora in corso. Video Mino Ippoliti