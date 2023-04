Pioggia a Roma, viaggio nelle metro allagate da Flaminio a Subaugusta

Strade e metropolitane allagate, disagi al traffico e temperature in picchiata. Da questa mattina, ma già nel corso della notte, sul Lazio e su Roma si sono abbattuti forti temporali, con raffiche di vento e pioggia. Questa mattina la protezione civile ha diffuso l'allerta gialla per tutta la Regione a causa del maltempo per rischio idrogeologico e temporali. Nel frattempo disagi a traffico e trasporto pubblico si sono abbatti da nord a sud della Capitale. Sulla linea A della metropolitana un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, poi rientrata regolarmente in funzione. Chiusa invece la stazione Subaugusta, sempre sulla linea A della Metro, a causa di un'ingente quantità di acqua entrata dall'esterno. «I dirigenti Atac sono impegnati lungo le linee Metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto», ha comunicato in una nota Atac. Video Antonio Nardelli/Agenzia Toiati