Parchi d'affaccio sul Tevere pronti per il Giubileo. Gli interventi in campo

Nel 2025 Roma aprirà la porta santa e in previsione del Giubileo , sono tanti i progetti ideati per la Capitale da parte dell'amministrazione e gli aiuti economici provenienti dalla Regione. Lo ha riferito l'assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi nel corso dell’ultima seduta convocata dalla commissione Giubileo ha riferito quali sono i progetti previsti dal decreto pubblicato lo scorso dicembre: “Abbiamo 5 progetti sul fiume per i quali siamo alla fase della progettazione definitiva, che è stata già approvata. Significa che i lavori possono iniziare già in autunno e sono interventi che durano meno di un anno. Aver già la progettazione definitiva ci dà la sicurezza che saranno pronti per il Giubileo”. Tutti dovranno e potranno accedere ai parchi ristrutturati lungo il Tevere, anche chi ha disabilità. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN