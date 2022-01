Ostia, traffico impazzito su via del Mare: i lavori bloccano quattro chilometri di strada

Non si ferma l'apertura dei cantieri nel X Municipio. Dopo quelli di Acilia, Infernetto e Casal Palocco, ora è la volta della via del Mare, arteria strategica per raggiungere la Capitale. Fino al 18 gennaio prossimo operai al lavoro per sistemare circa quattro chilometri di strada con i disagi alla circolazione che si fanno sentire anche in questi giorni sebbene le scuole siano ancora chiuse. I cantieri sono aperti, infatti, dalle 9,30 alle 16 e creano qualche rallentamento soprattutto nel pomeriggio, al rientro dagli uffici. Il tratto interessato dagli interventi è quello compreso tra i chilometri 23,100 e 27,100.

In sostanza dal semaforo di Ostia Antica fino all'altezza di Cineland dove il X Municipio e il Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) del Campidoglio, hanno previsto il senso unico alternato e il limite di velocità a trenta orari, mentre in un breve tragitto di poco più di un chilometro e mezzo è stato stabilito il divieto di transito durante i lavori. Gli automobilisti possono tuttavia raggiungere via Ostiense all'altezza del semaforo di via delle Azzorre. «Prendiamo atto, con soddisfazione, che l'amministrazione sta intervenendo su un tratto di strada particolarmente delicato, migliorando la qualità del manto dice Raffaele Paciocca, rsu Cisl Funzione pubblica - sono anni che chiediamo, come Cisl fp, interventi di manutenzione stradale, sistematica e pianificata, per superare una logica emergenziale e discontinua del rattoppo provvisorio. Il lavoro della polizia locale sicuramente può migliorare, abbattendo gli indici di incidentalità legata alle numerose imperfezioni provocate da dossi, buche, voragini e crepe che oltre a far crescere il contenzioso e le spese relative, minacciano l'incolumità fisica degli utenti.

Le donne e gli uomini della polizia locale, in questo momento al centro del focus del dibattito nazionale con un progetto di legge di riforma che va assolutamente emendata, reclamano sia un ruolo di equiparazione previdenziale, assistenziale e retributivo con le altre forze dell'ordine conclude il delegato sindacale - sia un'azione positiva delle amministrazioni a migliorare le condizioni di fruibilità del territorio, con priorità assoluta sulle strade». Cantieri aperti fino al 31 gennaio prossimo anche al centro di Ostia per lavori di sistemazione della rete Italgas in via Vasco de Gama dove, proprio gli agenti urbani, chiudono un tratto di strada compreso tra via dei Velieri e via delle Baleniere. Inevitabile la deviazione dei bus della linea 05 che per arrivare in via dell'Idroscalo, deve girare in via Orazio dello Sbirro, Corso Duca di Genova, via dei Bragozzi, tornare in via de Gama e proseguire con il normale itinerario fino all'Idroscalo. Interventi di rattoppo del manto stradale anche in via della Pineta dove ieri mattina erano al lavoro gli operai per ricoprire buche e voragini. Partita anche la riqualificazione del parco XXV Novembre in via Pietro Rosa a Ostia Levante. I giardinieri sono impegnati a potare gli alberi, a tagliare i rami pericolanti e a ripulire il grande giardino dalle erbe infestanti. Il parco era stato al centro di una polemica la primavera scorsa, perché sebbene risistemato la precedente amministrazione 5 Stelle dimenticò di renderlo accessibile ai disabili. Moira Di Mario - Video Mino Ippoliti