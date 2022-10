Ostia, ubriachi provocano incidente e tentano la fuga: bloccati dai vigili urbani

Nella prima mattinata di domenica, due ubriachi a bordo di una Bmw hanno provocato un grave incidente per non aver rispettato lo stop. Scesi dalla vettura hanno provato a darsi alla fuga a bordo di un’altra auto sulla quale frettolosamente avevano caricato valige e borse sospette prelevate dall’auto incidentata. Bloccati dalla Polizia Locale, sono stati trasportati in ospedale per i controlli del tasso alcolemico. Video Mino Ippoliti