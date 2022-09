Incendio Ostia, in fiamme l’ex Blues Cafè: tre senzatetto salvati dalla Polizia

Nella prima mattinata di giovedì 22 settembre, un violento incendio ha distrutto quello che rimaneva dell'ex Blues Cafè, in via Isabella di Castiglia ad Ostia, struttura abusiva, da anni sotto sequestro, trasformata in alloggio di fortuna da senzatetto. L’immediato intervento di alcune pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale X Mare ha permesso il salvataggio di tre uomini che vi alloggiavano all’interno. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco che in breve tempo hanno avuto ragione delle fiamme.

Video Mino Ippoliti