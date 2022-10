Malika Ayane sul carpet della Festa del Cinema di Roma: «Cinema e musica insieme, binomio perfetto»

Alla Festa del Cinema di Roma 2022, sul red carpet de Il Maledetto incontriamo anche Malika Ayane. Un'occasione per chiedere alla cantautrice che relazione ci sia tra cinema e musica e se questo connubio abbia mai giovato alle sue canzoni. «Devo dire che La Ragazza del Ponte ispirò Adesso è qui, la canzone del mio Sanremo più fortunato. Così come la cinematografia francese della nouvelle vague è stata fondamentale come riferimento per il mio ultimo album. Credo che il cinema e la musica, non perché io sia un genio ma perché è palese, siano due modi diversi di raccontare una storia. Insieme, però, rendono tutto perfetto». Foto: Kikapress

