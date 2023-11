La tragedia dei ghiacciai in mostra a Roma: 15 anni di Ultimate Landscape

Claudio Orlandi, il fotografo romano che negli ultimi 15 anni si è dedicato alla documentazione della fusione dei ghiacciai alpini con il progetto "Ultimate Landscapes", inaugurerà la mostra "L'ambiente che ci rispecchia. Scegliere oggi quel che vorremmo essere domani", il 15 novembre 2023 presso il Fineco Center di via Simone Martini a Roma. L'esposizione, organizzata in collaborazione con Fineco Bank, Galleria Gallerati, Yourban 2030 e HF4, celebrerà anche il quindicesimo anniversario del progetto fotografico. foto via HF4/video Videoblocks Unsplash/ music by Korben