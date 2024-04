Isola Farnese, il villaggio delle fiabe a 30 min da Roma. Il tempo qui sembra essersi fermato

Avete mai sentito parlare dell' Isola Farnese ? E' un borgo incantato del XV Municipio, immerso nele a poca distanza dai quartieri di La Storta e Olgiata. Appare ai turisti un luogo senza tempo in cui tradizione e passato si uniscono per renderlo ancora più suggestivo. Piccola ma ricca di storia, essa prende il nome sia dalla sua conformazione sia dal Cardinale Alessandro Farnese che nel XVII Secolo divenne proprietario del castello. All'Isola Farnese sono tante le cose da vedere ma in particolare viene posta l'attenzione sul Castello Ferraioli, simbolo del borgo comunemente chiamato Castello di Isola Farnese. Sorge su uno sperone di tufo che domina l'intero paese. Fu costruito dagli Orsini nel XIII secolo per poi passare ai Ferraioli nel 1892. Poi ancora venne dato in mano ai Farnese nel XVI secolo, poi alla Camera Apostolica nel 1649 e ai Savoia dal 1806. Oggi il castello viene utilizzato come location per eventi, cerimonie e matrimoni. A seguire vi è la Chiesa di San Pancrazio, costruita per volere degli Orsini nel XV secolo. Nelle vicinanze vi è anche il Parco Naturale di Veio e la zona archeologica con le necropoli etrusche. Chi vuole visitare l'Isola Farnese potrà farlo all'insegna del relax e la tranquillità soprattutto se ci si immerge alla scoperta del Parco di Veio, tra sentieri numerati e spazi naturalistici. Qui vi sono molti percorsi per ciclisti o aree dove poter fare un pic nic. Tuttavia, non sono presenti punti ristoro, dunque, è fortemente consigliato portare con sé acqua ed ogni bene di cui si ha bisogno. Inoltre, è importante indossare scarpe comode e ricordare la protezione per il sole poiché d'estate il caldo si fa sentire. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN