Incidente su via Ostiense, ragazza con l'auto contro un muro: è stata trasportata in codice rosso al S. Camillo di Roma

Grave incidente stradale al chilometro venti della via Ostiense. Per cause ancora da accertare, una utilitaria, condotta da una ragazza di 30 anni, mentre procedeva sulla corsia direzione Roma, dopo una violenta frenata, urtava frontalmente il muretto che delimita la corsia opposta al senso di marcia per poi rimbalzare contro un pilone del viadotto Nuttal, terminando la sua corsa al centro della strada. Immediatamente soccorsa da personale del 118, la donna è stata trasportata con una ambulanza al San Camillo di Roma in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia e la Polizia Locale X Mare per i rilievi. Chiusa per circa tre ore la via Ostiense.

Video Mino Ippoliti