In bicicletta alla scoperta di uno dei siti archeologici più grandi del mondo: Ostia Antica

Con i suoi 150 ettari Ostia Antica è, insieme a Pompei , il più grande sito archeologico del mondo. Dall'8 al 15 agosto in un alternarsi di inedite narrazioni dei luoghi, visite guidate performative a piedi e in bicicletta, spettacoli multidisciplinari all’interno del Borgo Rinascimentale sarà possibile riscoprire il patrimonio artistico e culturale di questa straordinaria realtà. Una settimana di danza arte di strada e musica avvolti dalla magia dei resti della città romana del VII secolo a.C. L’8 e il 9 agosto si potrà andare alla scoperta di Ficana, l’antica Acilia; 10 e l’11 agosto restare affascinati dal racconto sui martiri-eroi di Ostia. Dal 13 agosto, il borgo si animerà con una serie di spettacoli live: dal clown internazionale “Mr. Bang”, alle “Giocolerie da bagno”, dalla musica delle HoStress e Bluesman latino a Laura Kibel con “Va’ dove ti porta il piede” e i performer Daria Greco e Salvo Lombardo con “Outdoor dance floor” (Foto e video via HF4, Musica: Korben)