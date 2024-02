Meloni: «Il partito di Orban entra nell'Ecr? Dibattito aperto, vedremo dopo il voto»

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "L'ipotesi di un ingresso in Ecr del partito di Orban, Fidesz, "non credo che sia un dibattito di questi giorni o di questi mesi. Credo che questo eventualmente sia un dibattito che si aprirà dopo le elezioni europee". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Durata video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it