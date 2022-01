Scuola, a Fiumicino al via i test Covid per gli alunni. Montino: «Valuterò dati screening»

A Fiumicino, sia a Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) sia davanti alla scuola di Passoscuro, sono operativi i presidii, gestiti dalla Misericordia in accordo con il Comune, per i tamponi agli studenti delle scuole del territorio, in vista della ripresa delle lezioni. Una platea di poco meno di 14 mila studenti a fronte di 7 istituti comprensivi, due scuole superiori, 8 nidi comunali e 7 scuole dell' infanzia comunali, dislocati in oltre 30 strutture.

Già dopo circa due ore in mattinata tra Fiumicino e Passoscuro sono stati effettuati in centinaio di test tra alunni di nidi, medie e scuole superiori. Il sindaco Esterino Montino è assai guardingo, a fronte di 875 positivi nel comune con una età media di 36 anni: «In base ai numeri dello screening, il primo di un comune nel Lazio per questa fase, rivolto agli alunni in questo fine settimana valuterò la situazione complessiva e non escludo di poter adottare dei provvedimenti mirati alla scuola, come quello di ricorrere alla Dad per un periodo temporaneo, in modo da contenere la situazione. Vedremo in base ai dati».

Alunni, insegnanti, personale scolastico hanno a Fiumicino a disposizione una corsia riservata nel presidio di piazzale Molinari dove prosegue da tempo il servizio di test per la cittadinanza. Per gli studenti il tampone è a un costo calmierato di soli 5 euro e senza prenotazione. Domani il presidio itinerante si sposterà da Passoscuro alla chiesa di San Giorgio a Maccarese e da martedì davanti il centro anziani di Aranova. Nei giorni successivi il camper per i tamponi si trasferirà nelle altre località del nord della città, mentre continuerà ad operare il presidio di piazzale Mediterraneo.

Questo servizio, dalle 9 alle 16, rimarrà funzionante fino a tutta l'emergenza. Dal 12 gennaio sempre a piazzale Molinari sarà aperto un nuovo hub capace di 400 tamponi antigenici con indice Coi al giorno collegato alla rete regionale. «I nostri presidii si aggiungono e sono di supporto a quelli predisposti dalla Regione Lazio, come quello del parcheggio di lunga sosta dell'aeroporto - conclude il sindaco -: in questo momento, specialmente in occasione del rientro a scuola, è necessario attuare tutte le misure possibili per prevenire il contagio e individuare subito eventuali positivi per evitare che, inconsapevolmente, possano a loro volta contagiare altre persone. Per questa ragione ho chiesto alla Misericordia di allestire le postazioni anche nella zona nord della città».

