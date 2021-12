Fiumicino, caos mercati: accesso contingentato

Dietrofront del sindaco del Comune costiero che sottoscrive una nuova ordinanza anti-covid per regolamentare gli accessi contingentati ai mercati rionali e settimanali che si svolgono a Fiumicino, Isola Sacra, Fregene e Passoscuro. «Al fine di non creare disparità di trattamento, rispetto alle diverse modalità di vendita soprattutto per quanto riguarda le grandi strutture commerciali, ho emanato una nuova ordinanza che modifica quella firmata sabato scorso solo ed esclusivamente nella parte che riguarda i mercati all'aperto», precisa in una nota Esterino Montino. La prima ordinanza per prevenire la forte crescita dei contagi aveva scatenato le ire degli ambulanti che erano passati all'attacco accusando il primo cittadino di favorire l'afflusso di acquirenti nei centri commerciali del territorio. Gli ambulanti hanno giocato sui contenuti della decisione presa dal sindaco che di fatto bloccava l'attività per lo svolgimento dei mercati rionali, sostenendo che la loro attività è assimilabile ai mercati settimanali. Hanno quindi deciso di forzare la mano presentandosi, lo scorso lunedì, in via Fertilia a Fregene dove hanno cercato di aprire i banchi davanti a un dispiegamento di agenti di polizia anti-sommossa e in presenza di personale della polizia locale. Questa decisione degli ambulanti ha preso spunto dalla loro interpretazione data al documento emesso dal sindaco, il quale ha tagliato corto, per scongiurare lo scontro, e alla fine ha autorizzato lo svolgimento del mercato con i vigili urbani impegnati in una stima di presenze regolate in base alle normative imposte dalla pandemia. Umberto Serenelli