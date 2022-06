I Corazzieri a cavallo sfilano su via dei Fori Imperiali durante le celebrazioni della Festa della Repubblica a Roma. La parata torna dopo 2 anni di stop per la pandemia. E, in tempi di guerra, lo slogan scelto è "Insieme a Difesa della pace". In 5 mila a sfilare, tra personale militare e civile, ma anche 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti.

(video Daniele Leone/Ag.Toiati)

Festa della Repubblica, Mattarella: «L'Italia si muove per la pace». Per la prima volta sfilano i medici