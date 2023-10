Festa del cinema, in vendita i biglietti per l'evento di Roma

EMBED





La prevendita dei biglietti per la Festa del Cinema di Roma 2023 e per "Alice nella città" inizia oggi, martedì 10 ottobre, alle 11:00. Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente online tramite il sito romacinemafest.boxol.it. Per consultare il programma e ottenere ulteriori informazioni sui luoghi e le convenzioni, è possibile visitare i siti web www.romacinemafest.it e https://alice.mymovies.it/. Durante il periodo della Festa del Cinema, i biglietti inoltre saranno disponibili presso la biglietteria centrale dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 17 al 29 ottobre con orari variabili. La biglietteria del Cinema Giulio Cesare sarà aperta dal 18 al 29 ottobre dalle 11:00 alle 22:30 (solo per proiezioni al Cinema Giulio Cesare), mentre quella della Casa del Cinema sarà attiva dal 19 al 29 ottobre dalle 15:00 alle 22:00 (solo per proiezioni alla Casa del Cinema).