Come sarà la Roma del futuro? Se sei un creativo partecipa al contest: c'è tempo fino al 15 maggio

Roma città eterna, città ideale e città che guarda al futuro con un passato leggendario è la protagonista della call for artist completamente gratuita “FutuRome”, che si concluderà il prossimo 15 maggio e le cui opere selezionate parteciperanno ad una mostra presso il Teatro India, all’interno della XI Edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest. I cittadini della Capitale sono chiamati ad immaginare una Roma post apocalittica immaginando scenari futuribili, così realistica da sembrare vera ma sempre con il tocco onirico dell’Intelligenza Artificiale Generativa. A promuovere la challenge visuale che prevede per il vincitore anche un premio in denaro c’è Sprixar, azienda che crede nella fusione fra i processi creativi tradizionali e le più avanzate soluzioni digitali: ecco come partecipare Immagini create da AI SprixarAS_FutuRome/Giacomo De Angelis_Dominio Pubblico Youth Fest Oltreverso - Musica: Korben