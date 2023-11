Bomba d'acqua a Roma, pioggia fin dal mattino sulla Capitale

Nella mattinata del 7 novembre, intorno alle 9:30, una bomba d'acqua si è abbattuta su Roma, lasciando la città sotto una pioggia intensa. Diversi i disagi per i residenti e i pendolari. Secondo le ultime previsioni, il cielo rimarrà coperto per l'intera giornata, con piogge e temporali che continueranno a colpire la città. I venti saranno moderati, ma le temperature si manterranno relativamente miti, con valori compresi tra i 15 e i 17 gradi. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la circolazione stradale è stata fortemente compromessa. Numerose strade sono state allagate, rendendo difficile il transito per automobilisti e mezzi pubblici.

Previsioni meteo Roma 8 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti e temperature comprese tra 9 e 19 gradi. I venti saranno moderati.

Tempesta Domingos, temporali fino a mercoledì. Porta atlantica aperta, maltempo anche nel weekend