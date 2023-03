Roma, in tre contro un bengalese sul bus. Aggressione "a sfondo razziale"

Tre giovanissimi, una 23enne e due 17enni sono stati fermati per aver prima offeso, poi picchiato e derubato un bengalese che viaggiava con loro a bordo dell'autobus notturno 201 a Roma lo scorso 13 novembre. L'uomo, salito sull'autobus alla fermata Zanardelli - nei pressi di piazza Navona - intorno alle 2 del mattino al termine di una giornata di lavoro in un ristorante, si era seduto di fronte ai ragazzi, una 23enne e due 17enni, che dopo aver infastidito vari passeggeri hanno iniziato a vessare la vittima, prima con insulti e frasi offensive e denigratorie per poi, all'improvviso, sputargli in faccia e colpirlo con un pugno al volto. Giunti alla fermata Aracoeli, l'autista del mezzo è stato costretto a interrompere la corsa e far scendere i ragazzi i quali però hanno spinto fuori dal mezzo la vittima e hanno continuato ad accanirsi contro di lui colpendolo con calci e pugni nonostante fosse caduto a terra, mentre uno di loro, prima di scappare, aveva frugato nella giacca rubandogli il cellulare.

Roma, in tre contro un bengalese sul bus: insulti, calci e sputi. Aggressione «a sfondo razziale»