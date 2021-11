«La volontà di non andare più in Rai del Movimento 5 Stelle è dettata dal fatto che il servizio pubblico deve essere tale e non spartito tra le forze politiche e i partiti. Credo che il messaggio di Giuseppe Conte non sia fraintendibile, è stato chiaro». Così la ministra delle Politiche giovanili Fabiana Dadone a margine dell'evento "Una società che ascolta" all'Auditorium dell'Ara Pacis a Roma in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev