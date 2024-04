Ue, Procaccini (Fdi): «Draghi? Lo vedo meglio nel Consiglio Europeo che nella Commissione»

“Non ha detto che siamo contrari, ha detto che al momento è prematuro parlarne e che al netto dell'autorevolezza di Mario Draghi bisogna vedere qual è il ruolo, anche perché ci sono ruoli più o meno politici. Il presidente della Commissione è un ruolo molto politico, molto più politico del presidente del Consiglio Europeo. In quest'ottica bisognerebbe poi vedere che tipo di politica vuole attuare Mario Draghi. La mia sensazione è che la sua figura sia più collocabile nel Consiglio europeo che non nella Commissione europea, francamente non riesco a immaginarmelo in quel ruolo”. Così Nicola Procaccini, presidente del gruppo dei Conservatori riformisti europei e responsabile del dipartimento Ambiente e energia di Fratelli d'Italia, durante #GeaTalk a proposito della posizione della premier Giorgia Meloni e del suo partito Fdi sulla possibilità che Mario Draghi prenda il posto di Ursula von der Leyen nella prossima Commissione Europea.