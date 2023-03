Tragedia Cutro, Meloni: «Ricostruzioni surreali, non si può esagerare così»

«Tutte le ricostruzioni mi sembrano surreali. Non credo ci siano materie sulle quali si può esagerare così, nel tentativo di criticare o colpire il proprio avversario. Continuiamo a fare tutto quello che possiamo per impedire che il lavoro degli scafisti continui a mettere a repentaglio le vite umane». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa da Abu Dhabi, al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Migranti, Meloni: «Frontex non ci ha avvertito. Prossimo Cdm a Steccato di Cutro». No alle dimissioni di Piantedosi