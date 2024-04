Tajani: «Cina fondamentale per far finire guerra russa in Ucraina»

"La Cina svolge un ruolo fondamentale soprattutto nel cercare di convincere la Russia a non continuare l'inaccettabile guerra in Ucraina; mi auguro che non continui a sostenere anche con forniture militari la Russia. Siamo per mantenere lo status quo nell'Indo Pacifico. Tutto il mondo occidentale si confronta con la Cina, dalla Germania agli Usa, è parte della politica estera del G7; non c'è sempre identità di vedute ma questo non significa che non ci debbano essere occasioni di incontro, anche per le nostre imprese, abbiamo il dovere di sostenerle e far conoscere il prodotto italiano nel mondo e il mercato cinese è di sicuro interesse".

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'incontro "Marco Polo un ponte tra Italia e Cina", per i 700 anni dalla morte di Marco Polo a Ca' Foscari Venezia, in vista del business forum Italia-Cina che si tiene nel pomeriggio alla fiera di Verona. "Il presidente del Consiglio ritengo che andrà in Cina tra qualche tempo - ha aggiunto rispondendo a una domanda - così come il presidente della Repubblica".