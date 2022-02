Tajani: «Centrodestra va rifondato entro il 2023»

(LaPresse) - «Noi dobbiamo lavorare per realizzare le riforme in Parlamento, uscire dalla pandemia sia sul fronte sanitario che economico. C’è la questione del caro energia, delle bollette, serve un piano energetico nazionale, ben vegano i soldi messi in campo dal governo ma è una scelta a medio termine. Serve ora una rifondazione del centrodestra e vedere per il 2023 come governare questo paese». Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a margine della conferenza stampa sui referendum.