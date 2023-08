Stop Reddito di Cittadinanza, Calderone: «Non è una bomba sociale»

Da venerdì sarà attivo il "supporto per la formazione e il lavoro", che sostituirà il Reddito di cittadinanza. Si tratta di un’indennità da 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi. Il sostegno è destinato a chi è considerato "occupabile", con una età compresa tra i 18 e i 59 anni, un reddito Isee inferiore a 6.000 euro, e a chi non ha in famiglia disabili, minori o ultrasessantenni. "Non siamo alla vigilia di una bomba sociale", assicura la ministra del Lavoro Calderone. Le domande si potranno presentare da inizio settembre direttamente sul sito dell’Inps o tramite i patronati. Dal primo gennaio sarà possibile anche tramite i Caf.