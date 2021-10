«Fare una manifestazione di partito e di parte il sabato pre-elettorale e usare idranti e lacrimogeni contro i portuali il lunedì del voto non mi sembra sano e non mi sembra normale. Per i neaofascisti la Lamorgese ha usato i guanti di velluto, mentre ha fatto lanciare lacrimogeni sui lavoratori». Così il leader della Lega Matteo Salvini commentando l'esito dei ballottaggi. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev