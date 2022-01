«Diciamolo in modo chiaro, Berlusconi non ha nessuna chance di fare il Presidente della Repubblica. Berlusconi è circondato da gente che ne asseconda i disegni. Che non ci siano i numeri è una constatazione del vertice di centrodestra. Ma la gara di telefonate a chi chiama prima Ciampolillo è una cosa fuori dalla grazia di Dio», così Renzi in diretta su Radio Leopolda con Giachetti.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev