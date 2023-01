Regionali Lombardia, Majorino: «Ingiusto che chi paga le tasse debba rivolgersi alla sanità privata»

«Il sistema sanitario ci sono grandi eccellenze di natura pubblica e privata, ma non c’è un sistema di eccellenza e questo colpisce i più fragili. Alcuni della destra non amano il pagamento delle tasse, ma chi le ha pagate tutta la vita non capisco perché debba pagare ancora rivolgendosi a quella privata, lo trovo ingiusto». Lo ha dichiarato il candidato del centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista “Patto Civico per Majorino Presidente” avvenuta a Milano. / Facebook Majorino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

