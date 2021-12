«Il reddito di cittadinanza è una misura pensata male. Uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può lavorare. Questa cosa la fa uno Stato folle. Ne chiediamo l'abolizione» così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni alla conferenza stampa di presentazione delle proposte del partito per la manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev