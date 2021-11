Meloni: «Il reddito di cittadinanza è una misura stupida»

«Fratelli d’Italia è l’unico partito dell’attuale parlamento che rivendica con orgoglio di non avere mai votato né per istituire né per difendere il reddito di cittadinanza. Gli unici che hanno sempre detto di no. Ma non perché non vogliamo abolire la povertà insieme al ministro Di Maio, ma banalmente perché è una misura stupida. Uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell’assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Uno stato giusto distingue», ha detto Giorgia Meloni in diretta Facebook

Courtesy: Facebook Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev