(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2021 "Togliere risorse dal Rdc per abbassare le bollette come propone Salvini? Non si può operare una redistribuzione togliendo ai poveri più poveri per dare al ceto medio. Non ha nessuna logica e nessun senso questa prospettiva" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev