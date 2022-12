Reddito di cittadinanza, Lollobrigida: «Le critiche di Conte? Sono contro i privilegi, chi può lavorare ci vada»

«Conte mi sta simpatico, grande rapporto di rispetto tra tutti, ma non mi è simpatico per quello che dice. Sul reddito di cittadinanza abbiamo scelto di rivederlo, vanno aiutato i deboli più di quanto fatto. Ma bisogna ridistribuire la ricchezza, ma prima va creata investendo su chi crea lavoro. C’è in Italia chi pretende di avere un privilegio, io sono contro. Se puoi lavorare e ci sono offerte di lavoro devi andare a lavorare”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida intervenendo all’Assemblea Nazionale di Coldiretti “L’Italia che resiste, per una nuova sovranità alimentare» che si è tenuta a Roma / Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

