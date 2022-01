Quirinale, Conte: «Draghi timoniere governo, non ci sono condizioni per fermare motori»

«Un anno fa ci siamo predisposti a un perimetro di maggioranza non certo confortevole. Oggi secondo noi, se abbiamo affidato a un timoniere questa nave in difficoltà, non ci sono le condizioni perché si possano fermare i motori, cambiare equipaggio o chiedere al timoniere un altro incarico». Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori dalla Camera. «Questa è la conferma del ruolo che attribuiamo al timoniere perché la nostra nave è ancora in difficoltà», aggiunge. (LaPresse)