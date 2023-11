Premierato, Meloni: «Per l'Italia occasione che ci porta nella Terza Repubblica»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2023 "Voglio dire che sono molto fiera di questa riforma, confido che possa esserci un consenso ampio in Parlamento, se invece questo e consenso ampio in Parlamento non dovesse esserci, sarà agli italiani che chiederemo che cosa pensano, ovviamente con il referendum. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo messo l'Italia di fronte all'occasione storica di una semplice rivoluzione che ci porta nella Terza Repubblica", le parole di Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it