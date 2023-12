Piantedosi: «Da inizio anno 14 arresti di radicalizzati islamici»

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2023 "La situazione è determinata dal difficile contesto internazionale tale da richiedere un elevatissimo livello di attenzione in quanto la minaccia terroristica, come ho già avuto modo di dire in più occasioni, si presenta spesso in maniera impalpabile, fluida e non sempre definibile. Ho pertanto immediatamente disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale e nella seduta del Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 10 ottobre scorso, convocato d'urgenza, alla quale ha partecipato anche il comparto dell'intelligence, sono state approfondite le possibili minacce e gli strumenti di prevenzione e contrasto. Una conferma dell'impegno delle forze dell'ordine è rappresentata dai risultati conseguiti dall'attività di contrasto che dal gennaio 2023 ha portato all'arresto di 14 soggetti che si erano radicalizzati e che in taluni casi avevano significativi contatti con organizzazioni terroristiche riferibili soprattutto a l'autoproclamato Stato Islamico", le parole del ministro Piantedosi al Question Time alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it