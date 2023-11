Pensioni, Sbarra: «A quota 41 associare uscita a 62 anni»

(LaPresse) "Assieme al numero 41 serve associare il numero 62" di età per "restituire alle persone la libertà di decidere come e quando uscire dal mercato lavoro". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine dell'Assemblea generale di Federmeccanica a Roma, ribadendo le richieste dei sindacati sul fronte pensioni, ricordando appunto che è stata presentata, nei mesi scorsi, "una piattaforma unitaria complessiva. Abbiamo chiesto al ministro del Lavoro di aprire urgentemente un tavolo di confronto politico, per affrontare il tema del cambiamento del sistema pensionistico nella sua complessità".