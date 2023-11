Pensioni, Landini: «Il governo è riuscito a peggiorare la legge Fornero»

“Siamo di fronte a cassa che hanno fatto sulla rivalutazione delle pensioni, siamo di fronte al fatto che hanno addirittura peggiorato la Fornero, quindi tutti gli strumenti che c’erano prima sulle pensioni sono peggiorati. Penso ad alcuni settori, in particolare il pubblico, dove hanno addirittura messo in discussione un sistema peggiorando drasticamente l’andata in pensione in termini anche economici”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini , ospite a Start su Sky TG24.