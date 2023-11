Minacce di morte a Salvini: «Mi hanno fatto venire in mente Troisi»

«Quando manno girato 'Salvini deve morire' mi è venuto in mente Troisi. Prima o poi capita a tutti, è meglio poi che prima, però uno può anche evitare di sporcare un muro di un palazzo pubblico per ricordarmi, che prima o poi tocca anche a me. Però spero per cause naturali e non per altre cause». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , ha commentato le minacce di morte contro di lui comparse su un muro di Milano, a margine dell'inaugurazione di Eicma. (LaPresse)