Meloni apre canale Whatsapp: «Un altro modo per parlare direttamente agli italiani»

«Da oggi è possibile seguire tutti gli aggiornamenti delle attività che svolgo, delle attività del governo attraverso WhatsApp, un altro modo per comunicare direttamente». Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni , con un video pubblicato sui social, fa riferimento al suo canale WhatsApp. «Se siete interessati ad avere aggiornamenti attivate le notifiche, la famosa campanella. Per me è sempre utile avere la possibilità di parlare direttamente agli italiani». Fonte video: Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev