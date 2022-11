«Vorrei sottolineare che così come la sconfitta della violenza sulle donne, la sicurezza sul lavoro costituisce un banco di prova primario per la civiltà di un Paese». Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’evento 'Made in Inail', Forum della ricerca che si è svolto a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

