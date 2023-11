Mattarella in Uzbekistan: «Questa regione è cruciale nell'equilibrio tra Europa e Asia»

(Agenzia Vista) Tashkent, 10 novembre 2023 “Questo incontro in questo momento di crisi numerose nel mondo è stato particolarmente significativo. Questa zona, questa regione è cruciale nell’equilibrio che c’è tra Europa e Asia: un ruolo decisivo dell’Asia del centro è decisivo”, ha spiegato il presidente della Repubblica Mattarella, in visita alla comunità italiana presente in Uzbekistan. “In questo senso c’è stato un aumento della collaborazione vicendevole e della buona intesa tra i Paesi della regione, che è prezioso: per questo c’è stato questo ravvicinato incontro, che ha messo non soltanto a Roma le basi del rapporto di partenariato strategico, ma oggi ha messo la sottolineatura sull’esigenza di attuarlo concretamente con passi veloci”. Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it