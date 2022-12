Mattarella saluta corpo diplomatico in streaming: «Non volevo rinunciare a questo appuntamento»

Il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa, collegato in streaming, alla cerimonia di auguri con il corpo diplomatico: «Desidero innanzitutto scusarmi per le modalità inconsuete di questo incontro, ma era l’unica formula per poterlo svolgere e non volevo rinunziare a questo tradizionale appuntamento annuale a cui ho sempre attribuito importanza primaria», ha detto il Presidente. / Qurinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it