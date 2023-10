Mattarella: «Expo non solo una vetrina, ma luogo per sviluppare relazioni umane»

«Luoghi e persone, popoli e territori, la terra e l'umanità. Questi vogliono essere i protagonisti della proposta che Roma e l'Italia formulano per l'Expo del 2030. Roma, una città che nei secoli ha fatto dell'inclusione uno dei tratti della sua esperienza. Un luogo che ha saputo essere promotore di civiltà, accoglienza e dialogo con le numerose culture che nei millenni hanno arricchito la sua identità. Un popolo, una città, un territorio che sono stati capaci di realizzare accoglienza, di produrre innovazione, di rigenerare continuamente il tessuto urbano di quella che gli storici definiscono città eterna. Un'avventura di donne, di uomini, di regnanti e gente comune, di fedi e genti, iscritta in quella che costituisce memoria preziosa per l'umanità». Ecco il saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Forum tematico "People and Territories" di Parigi.