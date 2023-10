Manifestazione Cgil, Landini: «Condanniamo Hamas, la pace va costruita»

"Noi condanniamo in modo esplicito quello che ha fatto Hamas contro il popolo israeliano e ribadiamo la nostra contrarietà a qualsiasi forma di guerra". Così il leader della Cgil , Maurizio Landini, a margine della manifestazione "la via maestra" in corso a Roma, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sugli attacchi di Hamas contro Israele. "Voglio esprimere la vicinanza e il cordoglio alle famiglie delle vittime di questo attacco e siccome continuiamo a pensare che la pace va costruita crediamo anche che sia necessario sviluppare un negoziato e che tutta la comunità internazionale affronti anche il tema che riguarda due popoli, due Stati, la libertà del popolo palestinese e l'autonomia", sottolinea Landini. (LaPresse)